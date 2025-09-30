У США пояснили, для чого підтримують контакт з Лукашенком

Новини

Getty Images / «Бабель»

CША продовжують контакт із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком для того, щоб забезпечити канали комунікації з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Про це заявив спецпосланець США з питань України Кіт Келлог, передає The Guardian.

«Ми знаємо, що він багато спілкується з президентом Путіним [...]. Не знаємо, про що саме вони розмовляють, але знаємо, що він з ним спілкується», — пояснив він.

Таким чином, за словами Келлога, США «впевнені», що їхні повідомлення передають Путіну.

Келлог підкреслив, що завдяки такому спілкуванню вдалося звільнити деяких політичних вʼязнів, але «загальна мета» полягала у «вирішенні війни» Росії проти України.

Він також зазначив, що США не є «наївними» щодо правління Лукашенка і «знають, що якщо він звільнить одного вʼязня, то, ймовірно, «заарештує ще двох».

Келлог також додав, що угода з Білоруссю мала на меті допомогти її авіакомпанії «Белавіа» відремонтувати свої літаки.