Білий дім оприлюднив мирний план Трампа для Гази — 20 пунктів припинення війни

Getty Images / «Бабель»

У Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази.

План опублікували у Білому домі.

Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС та статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди ХАМАС повинен буде повернути усіх живих заручників та тіла померлих. Ізраїль звільнить 250 ув’язнених бойовиків, які відбувають довічне покарання, а також 1 700 жителів Гази, яких було затримано після 7 жовтня 2023 року.

Серед інших положень плану:

Після повернення всіх заручників членам ХАМАС, які погодяться на мирне співіснування і роззброєння, нададуть амністію. Ті члени ХАМАС, які захочуть залишити Газу, отримають гарантії безпечного виїзду до країн, готових їх прийняти.

Після підписання цієї угоди негайно буде направлено повноцінну допомогу до Гази включно з відновленням інфраструктури, лікарень, а також із забезпеченням необхідного обладнання для розчищення завалів і відкриття доріг.

Доставка й розподіл допомоги в Газі відбуватиметься без втручання сторін через ООН та її агентства, а також через Червоний Півмісяць та інші міжнародні інституції, які не пов’язані з будь-якою зі сторін. Відкриття переходу в Рафаху в обох напрямках відбуватиметься за тим самим механізмом, який був передбачений угодою від 19 січня 2025 року.

Газа керуватиметься тимчасовим перехідним урядом технократичного, аполітичного палестинського комітету, який буде відповідати за забезпечення повсякденного функціонування державних служб та муніципалітетів для населення Гази.

Комітет складатиметься з кваліфікованих палестинців та міжнародних експертів, а нагляд та контроль за його діяльністю здійснюватиме міжнародний перехідний орган «Рада миру», на чолі якого буде Трамп.

Інших членів та керівників держав, що увійдуть до Ради, обіцяють оголосити пізніше, але з-поміж них буде колишній премʼєр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Буде створено спеціальну економічну зону з пільговими тарифами й умовами доступу, які узгоджуватимуться з країнами-учасниками.

ХАМАС та інші угруповання погоджуються не брати участі в управлінні Газою прямо, опосередковано чи в будь-якій іншій формі; їхня інфраструктура буде знищена; відбудеться демілітаризація Гази за участю незалежних спостерігачів.

Ізраїль не буде окупувати або анексувати Газу; ізраїльські війська поступово виходитимуть з сектора і передаватимуть контроль Міжнародним стабілізаційним силам, які Штати створять у співпраці з арабськими та світовими партнерами.

Буде розроблено «План економічного розвитку Трампа» щодо відновлення і «пожвавлення» Гази, а також створено спеціальну економічну зону.

У міру просування відновлення Гази та виконання програми реформ Палестинської автономії можуть скластися умови для «надійного шляху до самовизначення та державності Палестини, які США визнають як прагнення палестинського народу».

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.