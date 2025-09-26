Віталія Зайченка звільнили з посади голови правління «Укренерго»

Новини

Міністерство енергетики України / Facebook

Наглядова рада «Укренерго» звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління компанії — він пробув на посаді лише три місяці.

Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, а також «Економічна правда», «Суспільне» та Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела.

В. о. голови правління, за інформацією джерел медіа, призначили члена правління Олексія Брехта.

Крім Зайченка і Брехта, в правління «Укренерго», формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик. За словами Кучеренка, всіх членів правління зробили виконувачами обовʼязків. Причини такого рішення поки невідомі.

Офіційного підтвердження від «Укренерго» про кадрові зміни поки нема.