Bloomberg: Індія просить США дозволити їй купувати іранську нафту замість російської

Індійські офіційні особи заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що скоротять імпорт російської нафти лише за умови дозволу на закупівлю сирої нафти у постачальників, які перебувають під американськими санкціями, — Ірану і Венесуели.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Індійська делегація, яка відвідала США цього тижня, повторила це прохання на зустрічах з американськими чиновниками.

Представники Індії підкреслили, що одночасне припинення поставок російської, іранської та венесуельської нафти може призвести до зростання світових цін.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив цього тижня в Нью-Йорку, що країна хоче збільшити закупівлі американських нафти та газу. За його словами, цілі Індії в галузі енергетичної безпеки «будуть значною мірою повʼязані зі США».