Суд не повірив у погіршення стану здоров’я нардепа Шуфрича і залишив його під вартою

Шевченківський районний суд Києва 24 вересня залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє «Суспільне».

Адвокати просили про домашній арешт з огляду на погіршення стану здоровʼя нардепа, зокрема слуху. Сторона захисту Шуфрича заявила, що ризиків тримання під вартою немає, а підозрюваний потребує медичної реабілітації.

Сам Нестор Шуфрич заявив, що йому складно ходити через біль після операції, яка була сім місяців тому. За його словами, він не отримав післяопераційної реабілітації.

Суд у клопотанні відмовив, адже прокурори наполягли, що є ризики втечі підсудного. Тож Шуфрич і надалі залишається під вартою до 4 жовтня.

Справа Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича — агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та Росії «єдина історія» і що українці й росіяни — «один народ».

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород.

Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича.

У вересні 2023 року Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.