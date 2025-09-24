Новини

Getty Images / «Бабель»

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував Курську операцію.

Свою думку він висловив у статті для «Дзеркала тижня».

«Такі дії [прорив ЗСУ в Курській області РФ у серпні 2024 року], якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні», — написав він.

Залужний зауважив, що ціна таких дій йому невідома, але, на його думку, вона є «очевидно надто високою».

«Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами та з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, але згодом самі здійснили тактичне просування — теж без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», — вважає Залужний.

Курська операція

Курська операція розпочалась 6 серпня 2024 року, а 15 серпня в Курській області Україна створила першу військову комендатуру.

У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Тоді йшлося приблизно про 12 тисяч військових.

Генштаб 6 лютого відзвітував, що за час проведення операції загальні втрати ворога становили майже 40 тисяч людей, з них понад 16 тисяч — убитими.

На початку березня російська пропаганда почала активно просувати тези про масовий відступ українських військ на Курщині та їхнє оточення армією РФ.

12 березня Генштаб підтвердив суттєве просування росіян у регіоні, однак тоді відкидав заяви про оточення. 21 травня Генштаб казав, що українська операція в регіоні триває. Зрештою росіяни змогли відновити контроль над містом Суджа, а також над Суджанським і Коренівським районами. Пізніше вони окупували частину Сумського району, однак влітку ЗСУ вдалося відкинути російські підрозділи й повернути частину захоплених територій.

Автор: Марина Клюєва