Зеленський: Україні вже вдалося повернути 1 625 викрадених Росією дітей
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA до України вдалось повернути 1 625 викрадених українських дітей.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка проходить на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 23 вересня, передає «Суспільне».
«Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів 1 625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення — це успіх та врятована дитина, але також виклик, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла», — сказав Зеленський.
Він також повідомив, що Україна запускає механізм відстежування для збору всіх даних про викрадених Росією українських дітей.
Зеленський також нагадав, що під час переговорів у Туреччині українська делегація передала Росії список з іменами 339 викрадених дітей, проте наразі жодної відповіді чи даних про них так і не отримали.
«Станом на зараз Росія майже нічого не зробила. Навіть не дала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати реальну інформацію нам та міжнародним організаціям», — зазначив глава держави.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.