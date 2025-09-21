Politico: Макрон хоче здійснити «гучний дипломатичний прорив» щодо визнання Палестини

Новини

У понеділок, 22 вересня, президент Франції Емманюель Макрон під час засідання Генасамблеї ООН планує здійснити «гучний дипломатичний прорив», оголосивши про визнання Палестинської держави разом з кількома іншими країнами. Однак через розділеність Європи його задум може зірватися.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

За даними видання, межі того, чого він може досягти на засіданні, «цілком очевидні», однак шансів на те, що його зусилля зможуть схилити президента США Дональда Трампа чи прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення війни, «майже немає».

Зазначається, що «велика ідея» Макрона полягає в тому, щоб оголосити в Нью-Йорку про визнання Палестинської держави разом із Великою Британією, Бельгією, Португалією, Люксембургом, Мальтою, Андоррою, Австралією та Канадою.

Мета такого кроку — показати, що існує глобальна противага підтримці Ізраїлю у війні в секторі Гази, і посилити тиск задля миру.

Водночас, як стверджує видання, навіть самі французи визнають, що така ініціатива, ймовірно, не матиме негайного впливу на гуманітарну кризу в Газі.

«Ні Ізраїль, ні США не зупиняться через Макрона», — йдеться в статті.

За словами одного європейського дипломата, з яким говорило Politico, ставка була на те, що «Ізраїль піде на певні поступки», коли на нього посилиться міжнародний тиск.

Водночас інший дипломат зауважив, що доки Ізраїль має підтримку «свого великого союзника» — США з їхнім «Залізним куполом», це «нічого не змінює».

Тим часом Ізраїль обговорює заходи у відповідь на такі дії Франції, а Нетаньягу та його найближчі радники ведуть термінові переговори. Вони намагаються переконати Макрона, щоб Франція повʼязала визнання Палестини зі звільненням ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС.

Politico зазначає, що список учасників конференції Макрона щодо Палестини виглядає «малопереконливим», оскільки більшість європейських лідерів, що навіть мають близьку позицію, знайшли причини не прийти. Зокрема, конференцію пропустять прем’єр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Грецький високопосадовець, з яким поговорило Politico, також заявив, що час для такого кроку було обрано невдало.

«Ми беззастережно підтримуємо створення Палестинської держави. Однак ми вважаємо, що одностороннє визнання зараз не дасть корисних результатів», — наголосив він.

Досі серед країн ЄС не було достатньої підтримки, аби ухвалити санкції чи тарифи проти Ізраїлю, оскільки для цього потрібна кваліфікована більшість. Однак це може змінитися.

За словами двох дипломатів у Брюсселі, якщо Ізраїль після конференції Макрона продовжить анексувати території, то країни ЄС, які досі виступали проти будь-яких загальноєвропейських заходів щодо країни, зокрема Німеччина, можуть змінити свою позицію.

Статус Палестини

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. Трохи пізніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна теж визнає Палестину у вересні. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

Франція і ще 14 країн 30 липня підписали декларацію, яка стосується визнання Палестинської держави. Її підписанти «вже визнали, висловили або висловлюють готовність чи позитивну думку наших країн стосовно визнання Держави Палестина». Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон розкритикував заяви про підтримку Палестини, назвавши їх беззмістовними та такими, що грають на руку терористам.

Автор: Юлія Завадська