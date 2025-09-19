WP: Трамп скасував військову допомогу Тайваню через торговельні перемовини з Китаєм

Новини

Цього літа президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів — через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з його очільником Сі Цзіньпіном.

Про це пише The Washington Post з посиланням на пʼять джерел.

У своїй заяві представник Білого дому повідомив, що рішення про пакет допомоги ще не ухвалили остаточно. Якщо так станеться, то це ознаменує серйозний поворот у політиці США щодо Тайваню.

Двоє людей, знайомих із цим питанням, заявили, що пакет допомоги Тайваню вартістю понад $400 мільйонів був би «більш смертоносним», ніж усі попередні. Він мав включати боєприпаси і автономні дрони.

Американські військові давно виділяють ресурси на оборону Тайваню, оскільки Народно-визвольна армія Китаю швидко нарощує сили і проводить щораз складніші навчання навколо острова. За словами американських військових і розвідувальних чиновників, Сі Цзіньпін доручив армії бути здатною захопити Тайвань до 2027 року. Однак це не означає, що ця дата є крайнім терміном для вторгнення.

Адміністрація Трампа загалом помʼякшила конкуренцію США з Китаєм, намагаючись досягти широкомасштабної торговельної угоди з Пекіном. Білий дім послабив експортний контроль за напівпровідниками й нещодавно вчетверте відмовився запровадити заборону Конгресу на додаток TikTok. Деякі поступки викликали занепокоєння законодавців-республіканців, вони також стурбовані недостатньою підтримкою оборони Тайваню.

Найшвидший спосіб зміцнити армію Тайваню – це прямі поставки американської зброї, процес, відомий як Президентський дозвіл на скорочення військових ресурсів. Адміністрація Джо Байдена схвалила три таких пакети для Тайваню, а також ще один пакет довгострокової військової допомоги на загальну суму понад $2 мільярди.

Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань повинен самостійно закуповувати зброю, як країни Європи. Чотири джерела повідомили, що в серпні на зустрічі представників оборонних відомств США й Тайваню сторони домовилися про великий пакет поставок зброї. Тайвань планує сплатити новий пакет поставок озброєнь, який може сягнути мільярдів доларів, ухваливши додатковий законопроєкт про витрати на оборону. Його зараз обговорюють у парламенті країни.

За словами джерел, пакет складатиметься майже виключно з «асиметричного» обладнання, такого як дрони, ракети й датчики для моніторингу узбережжя острова. Однак на поставку цієї зброї можуть знадобитися роки. Тайбей уже очікує на зброю вартістю мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 і протикорабельні ракети Harpoon.