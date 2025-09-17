Росія вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Держдума Росії денонсувала Європейську конвенцію із запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню, а також два протоколи до неї.
Про це повідомили російські держмедіа.
Законопроєкт про денонсацію конвенції на розгляд парламенту вніс очільник Кремля Володимир Путін. У пояснювальній записці до нього зазначалося, що рішення про вихід із конвенції пов’язане з тим, що «Рада Європи блокує обрання нового члена від РФ до Європейського комітету із запобігання катуванням», і з грудня 2023 року Москва не має можливості повноцінно брати участь у роботі цього моніторингового механізму.
Європейську конвенцію із запобігання катуванням Рада Європи ухвалила 1987 року. Росія ратифікувала її у 1996-му, коли стала членом Ради.
Після виходу з конвенції Росія більше не буде зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці, а російські ув’язнені не зможуть подавати скарги до Європейського комітету із запобігання катуванням.
- Після вторгнення в Україну, у березні 2022 року, Росію виключили з Ради Європи, членом якої вона була 26 років. З того часу країна залишалася учасницею Конвенції проти катувань лише формально. Росія не брала реальної участі у роботі ЄКЗК та не допускала на свою територію експертів Комітету для вивчення й документування ситуації з катуваннями.
- Також незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні заявила, що російська влада вчиняє катування, які кваліфікуються як злочини проти людяності.
- З лютого 2022 року Україна системно наполягала на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи.