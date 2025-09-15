Премʼєр Польщі: Над урядовими будівлями країни «діяв» дрон

Новини

У Польщі над урядовими будівлями «діяв» безпілотник. Його зафіксували на вулиці Парковій та над палацом Бельведер у Варшаві.

Про це написав польський премʼєр-міністр Дональд Туск.

Служба охорони Польщі знешкодила дрон. Наразі затримали двох громадян Білорусі. Поліція з’ясовує обставини інциденту.

На вулиці Парковій у Варшаві розташований урядовий комплекс, відомий як ZA Parkowa — це територія з кількома офіційними об’єктами: готелем, архівом, службовими будівлями та урядовими віллами, зокрема резиденцією прем’єра. Це закритий комплекс для роботи урядовців і офіційних зустрічей.

А палац Бельведер у Варшаві є офіційною резиденцією президента Польщі. Тут проходять державні урочистості, зустрічі з іноземними лідерами та важливі офіційні події.

Російські дрони над країнами НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що їхні винищувачі F-16 були «дуже близькі» до того, щоб збити російський дрон, але цього не сталося, бо він полетів до України.