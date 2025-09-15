Британія викликала посла РФ після вторгнення російських дронів у Польщу і Румунію

Новини

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії після порушення російськими дронами повітряного простору двох країн НАТО.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

МЗС Британії назвало заліт російських безпілотників у Польщу та Румунію минулого тижня «абсолютно неприйнятним». Там додали, що Британія засуджує такі дії.

У відомстві зазначають, що континент знову стикається «з кричущим розширенням безрозсудної поведінки Росії», тому захист України «має вирішальне значення для безпеки всієї Європи, включаючи Велику Британію».

«Росія повинна зрозуміти, що її постійна агресія лише зміцнює єдність між союзниками по НАТО й нашу рішучість підтримувати Україну, і будь-які подальші вторгнення знову будуть зустрінуті силою», — йдеться у заяві британського міністерства.

Російські дрони над країнами НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км і був у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що їхні винищувачі F-16 були «дуже близькі» до того, щоб збити російський дрон, але цього не сталося, бо він полетів до України.