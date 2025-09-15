«Наша Ніва»: Білоруського політвʼязня Статкевича, який відмовився залишати країну, повернули до вʼязниці
- Олександр Булін
-
Getty Images / «Бабель»
Білоруського політвʼязня та колишнього кандидата в президенти Миколу Статкевича, який відмовився від депортації в Литву, повернули у колонію особливого режиму № 13 міста Глибоке Вітебської області.
Про це пише білоруське медіа «Наша Ніва» з посиланням на «достовірне джерело».
Саме там Статкевич провів останні 2 роки і 7 місяців в одиночній камері в режимі «інкомунікадо» — без будь-якого звʼязку із зовнішнім світом.
Перший термін увʼязнення Статкевич відбув у 2010—2015 роках, через участь в акціях протесту після президентських виборів, на яких він був кандидатом. Вдруге політвʼязня заарештували у травні 2020 року — ще до виборів і початку протестів. Його засудили до 14 років за ґратами в колонії особливого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень.
- 11 вересня представник Трампа Джон Коул зустрівся в Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. США зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», у відповідь Лукашенко звільнив з вʼязниці 52 політвʼязнів. Окрім білорусів, серед них: шість громадян Литви, по двоє — Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та ще один із Великої Британії.
- Пізніше білоруські медіа писали, що четверо зі звільнених політвʼязнів, серед яких був Статкевич, відмовлялися залишити Білорусь. Вони заявляли, що звільнення з в’язниці з подальшим видворенням з країни — це депортація, що за статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду є злочином проти людяності. Хоча Білорусь не підписувала Римський статут, до нього приєдналася Литва, куди колишніх політвʼязнів хотіли вивезти.
- Як повідомляє «Белсат» із посиланням на радника Світлани Тихановської Дениса Кучинського, Статкевич «практично вибив двері, вилетів з автобуса і побіг на територію Білорусі». Кілька годин він стояв біля кордону на білоруській стороні, його було видно на камері спостереження. Дружина, американські дипломати та ще кілька людей намагалися переконати його залишити Білорусь, але не змогли. Литовська сторона заявляє, що Статкевич не перетинав литовсько-білоруський кордон. Один зі звільнених і депортованих Сергій Спариш розповів, що Статкевич переконаний: справжній білоруський лідер не може жити за межами Білорусі.