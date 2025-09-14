Президент Польщі дозволив присутність іноземних військ для операції «Східний вартовий»
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Instytut Pamięci Narodowej
Президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня підписав згоду на присутність на території країни іноземних військ держав НАТО в межах операції «Східний вартовий».
Про це повідомило Бюро національної безпеки країни, передає польське медіа Onet.
Операцію анонсували 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте і головнокомандувач Альянсу Алексус Грінкевич, як відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. Вона передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил.
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 13 вересня заявив, що для побудови «багаторівневої протиповітряної оборони» задіють кілька видів техніки.
«Це не лише боротьба з безпілотниками — протиповітряна оборона стосується ракет, авіації та всіх видів загроз, які можуть виникнути», — додав він.
За його словами, командувати операцією буде Оперативне командування Збройних сил країни в контакті з Обʼєднаним командуванням сил НАТО в нідерландському Брюнсюмі.
- Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це було вперше, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».
- Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.