Президент Польщі дозволив присутність іноземних військ для операції «Східний вартовий»

Президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня підписав згоду на присутність на території країни іноземних військ держав НАТО в межах операції «Східний вартовий».

Про це повідомило Бюро національної безпеки країни, передає польське медіа Onet.

Операцію анонсували 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте і головнокомандувач Альянсу Алексус Грінкевич, як відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. Вона передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 13 вересня заявив, що для побудови «багаторівневої протиповітряної оборони» задіють кілька видів техніки.

«Це не лише боротьба з безпілотниками — протиповітряна оборона стосується ракет, авіації та всіх видів загроз, які можуть виникнути», — додав він.

За його словами, командувати операцією буде Оперативне командування Збройних сил країни в контакті з Обʼєднаним командуванням сил НАТО в нідерландському Брюнсюмі.