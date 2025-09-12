У Білорусі зник звільнений політвʼязень, який відмовився залишати країну
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
Місце перебування 69-річного лідера партії «Народна громада», колишнього кандидата в президенти Білорусі Миколи Статкевича, якого разом з іншими політичними в’язнями звільнили з в’язниці 11 вересня, невідоме. Родичі Статкевича, який був ув’язнений з 2020 року, не мають про нього жодних відомостей.
Про це пише «Радіо Свобода».
«Звісно, ми звернулися до наших американських партнерів із проханням з’ясувати цю ситуацію, оскільки на офіційний запит [білоруської опозиції] явно ніхто не відповість звідти [з Мінська]. Це справа не кількох годин. Ми розуміємо, що в Америці була ніч, що люди лише відлетіли [делегація на чолі з представником президента США Джоном Коулом]. Тому потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, що відбувається з Миколою. Звісно, його доля дуже турбує», — розповіла лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
Статкевич 11 вересня відмовився залишити територію Білорусі — його мали депортувати до Литви. Як повідомляє «Белсат» із посиланням на радника Світлани Тихановської Дениса Кучинського, Статкевич «практично вибив двері, вилетів з автобуса і побіг на територію Білорусі». Кілька годин він стояв біля кордону на білоруській стороні, його було видно на камері спостереження. Дружина, американські дипломати та ще кілька людей намагалися переконати його залишити Білорусь, але не змогли. Литовська сторона заявляє, що Статкевич не перетинав литовсько-білоруський кордон.
Як пише видання «Наша Ніва», пропагандистські білоруські телеграм-канали 11 вересня писали про те, що Статкевич таки перетнув литовський кордон, але наступного ранку стали говорити про його «зникнення».
Один зі звільнених і депортованих, активіст «Народної громади» Сергій Спариш розповів, що бачив Статкевича 11 вересня у в’язниці Комітету державної безпеки Білорусі. Той був у «чудовому моральному стані». Водночас Спариш висловив занепокоєння станом його здоров’я і закликав політиків, включно з президентом США Дональдом Трампом, домогтися, щоб Статкевич мав право нормально жити на території Білорусі та спілкуватися з родичами і соратниками. За словами Спариша, Статкевич переконаний, що справжній білоруський лідер не може жити за межами Білорусі.
- 11 вересня представник Трампа Джон Коул зустрівся в Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. США зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», у відповідь Лукашенко звільнив з вʼязниці 52 політвʼязнів. Окрім білорусів, серед них: шість громадян Литви, по двоє — Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та ще один із Великої Британії.
- Пізніше білоруські медіа писали, що четверо зі звільнених політвʼязнів, серед яких був Статкевич, відмовлялися залишити Білорусь. Вони заявляли, що звільнення з в’язниці з подальшим видворенням з країни — це депортація, що за статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду є злочином проти людства. Хоча Білорусь не підписувала Римський статут, до нього приєдналася Литва, куди колишніх політвʼязнів хотіли вивезти.