НАТО запустило місію «Східний вартовий», щоб посилити оборону від Росії

Новини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що 12 вересня Альянс розпочав нову місію, щоб посилити східний фланг Європи.

Про це пише Reuters.

«Це безрозсудно та неприйнятно. Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників», — сказав Рютте, оголошуючи операцію «Східний вартовий».

Місія передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил. За словами Рютте, союзники, включно з Данією, Францією, Великою Британією та Німеччиною, уже взяли на себе зобовʼязання щодо участі в місії. Інші союзники теж планують приєднатися. Головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території Альянсу.

Читайте також: Франція направляє додаткові винищувачі для захисту Польщі