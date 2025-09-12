Заборона соціальних мереж у Непалі провалилася — тепер лідера країни обирають у Discord

Новини

Getty Images / «Бабель»

Спроба заборонити соціальні мережі в Непалі провалилася через протести — поколінню Z вдалось усунути вище керівництво країни. Натомість для вибору наступного лідера непальці скористалися платформою Discord.

Про це пише The New York Times.

Після падіння уряду у вівторок військові запровадили комендантську годину в столиці Катманду й обмежили проведення великих зібрань. Оскільки країна перебуває у стані політичної невизначеності та не має очевидного наступного лідера, щоб провести цифрову версію національного зʼїзду, непальці скористалися Discord — платформою, яку популяризували відеогеймери.

«Парламент Непалу зараз — це Discord», — сказав 23-річний Сід Гімірі, наголосивши, що сайт став центром прийняття політичних рішень у країні.

Організатори каналу на Discord є членами громадської організації «Хамі Непал», а більшість учасників чату — це активісти покоління Z, які очолили протести цього тижня. За чотири дні до чату приєдналися вже 145 тисяч непальців.

Як кандидатів у тимчасові лідери країни на каналі обговорювали:

Сагара Дхакала — колишнього політичного кандидата;

Кул Ман Гісінга — колишнього директора Непальської електроенергетичної компанії.

Група в Discord не представляє всю країну, а мета її дискусій — лише висунути пропозицію щодо тимчасового лідера, який міг би контролювати вибори.