Франція направляє додаткові винищувачі для захисту Польщі
- Олександр Булін
Dassault Aviation/Facebook
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить три додаткові винищувачі Rafale для захисту повтіряного простору Польщі.
Про це Макрон написав в X.
«Після вторгнення російських безпілотників до Польщі я вирішив розгорнути три винищувачі Rafale для спільного захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО з нашими союзниками. Я взяв це зобовʼязання вчора перед премʼєр-міністром Польщ», — написав Макрон.
Він додав, що також обговорив це питання з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармер, чия країна також займається обороною східного флангу НАТО.
- Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».
- Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.