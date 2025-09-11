Петиція про посмертне присвоєння Андрію Парубію звання Герой України набрала потрібну кількість голосів

Новини

Андрій Парубій / Facebook

Петиція про посмертне присвоєння ексголові Верховної Ради та нардепу партії «Європейська солідарність» Андрію Парубію звання Герой України набрала потрібну кількість голосів.

Про це стало відомо із сайту петиції.

У тексті петиції йдеться, що Парубій зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у безпеці Майдану у 2013―2014 роках.

«Його послідовна проукраїнська позиція, відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду — звання Герояй України», — зазначає автор петиції.

Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Внаслідок отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Нападник — 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Зранку 1 вересня затриманому 52-річному львівʼянину Михайлу Сцельнікову повідомили про підозру, а 2 вересня перекваліфікували справу: тепер його підозрюють за ст. 112 та ч. 1 ст. 263 ККУ. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

При цьому він заперечив інформацію, що російські спецслужби шантажували його й обіцяли повернути тіло загиблого сина в обмін на вбивство.

«Це неправда. Усе, що я хочу, щоб скоріше ухвалили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу просити, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати та знайти тіло свого сина», — сказав він.