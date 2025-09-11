Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік. Скільки заклали на допомогу Україні

Новини

Палата представників США 10 вересня ухвалила оборонний законопроєкт на $892,6 мільярда на 2026 фінансовий рік, що почнеться 1 жовтня. У цей бюджет, попри опір багатьох республіканців, заклали $400 мільйонів на програму допомоги Україні у сфері безпеки.

Про це пише The New York Times.

І демократи, і республіканці відхилили пропозицію конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор-Грін скоротити це фінансування для України.

У законопроєкт також додали вимогу, щоб Пентагон звітував перед Конгресом, якщо адміністрація плануватиме скасувати чи призупинити допомогу Україні, яку вже схвалив Конгрес США.