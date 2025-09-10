Заблокований вокзал та сотні затриманих: у Франції спалахнули масштабні протести

Новини

У перший день Себастьяна Лекорню на посаді прем’єр-міністра у Франції проходять масштабні мітинги проти бюджетної політики влади. Протести організував рух «Блокуємо все».

Про це повідомляють французькі медіа BFMTV та Le Monde, а також видання AP.

Мітингувальники виступають проти президента Емманюеля Макрона та запланованих скорочень бюджету. Вони вважають, що новий премʼєр Себастьян Лекорню продовжить політику попередника.

Загалом на вулиці вийшло до 100 тисяч людей. Вони блокують транспорт, палять контейнери для сміття та вступають у сутички з поліцією.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайлло заявив, що у західному місті Ренн протестувальники підпалили автобус. На південному заході мітингувальники пошкодили електричні кабелі, внаслідок чого зупинився рух поїздів. Також протестувальники захопили вокзал Ліону.

Лідерка руху Матильда Пано заявила, що мітингувальники хочуть «витіснити» президента Франції Емманюеля Макрона.

Для врегулювання протестів влада мобілізувала 80 000 жандармів і поліцейських. Уже затримали понад 200 мітингувальників.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні 2024 року Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив тодішнього премʼєра Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Однак французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум недовіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні з цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє. 23 грудня у Франції утворили новий уряд, який очолив Франсуа Байру.

Наприкінці літа 2025 року Байру подав пропозицію парламенту проголосувати за вотум довіри, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо його бюджету жорсткої економії. Національні збори Франції ввечері 8 вересня провалили вотум довіри уряду. Франсуа Байру став першим премʼєр-міністром в історії сучасної Франції, який залишив посаду через провал вотуму довіри, а не підтримку вотуму недовіри.

Макрон призначив нового премʼєра-міністра Себастьяна Лекорню 9 вересня. Лекорню — лояльний до Макрона центрист, тому його призначення суперечить вимогам лівих сил.