Reuters: НАТО не розглядає дрони на території Польщі як напад
- Ірина Перепечко
-
НАТО не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі в ніч проти 10 вересня як напад.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в НАТО.
За його словами, попередні дані свідчать про те, що в повітряний простір Польщі потрапили від шести до десяти російських безпілотників, і це зробили навмисно.
«Це вперше, коли літаки НАТО залучили до протидії потенційним загрозам у повітряному просторі союзників», — зазначив співрозмовник Reuters.
Він додав, що системи протиповітряної оборони Patriot, розташовані в регіоні, виявили дрони за допомогою радарів, але не відкривали по них вогонь.
У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-заправники, що перебувають у спільному користуванні НАТО.
- Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.
- У Польщі закрили аеропорти, а влада назвала інцидент «актом агресії». В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу. Частину БпЛА вдалося збити. Зараз шукають місця падіння дронів.
- Польське видання Polsat News пише, що у Вириках Люблінського воєводства уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок і пошкодили дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали.