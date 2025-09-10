Новини

РФ атакувала Україну 43 ракетами та 415 БпЛА. Скільки дронів залетіли в Польщу

Ірина Перепечко
Російська армія в ніч проти 10 вересня атакувала Україну 43 ракетами та 415 БпЛА. Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни використовували таку зброю :

Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 386 ворожих БпЛА та 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101 / «Калібр» / Х-59(69). Ще 16 ракет і 21 дрон влучили в 17 місцях.