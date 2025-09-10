РФ атакувала Україну 43 ракетами та 415 БпЛА. Скільки дронів залетіли в Польщу
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Російська армія в ніч проти 10 вересня атакувала Україну 43 ракетами та 415 БпЛА. Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.
Про це звітують Повітряні сили.
Цього разу росіяни використовували таку зброю :
- 415 ударних дронів типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів. Понад 250 із них — це «шахеди»;
- 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101 / «Калібр» /Х-59(69);
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М» / KN-23.
Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 386 ворожих БпЛА та 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101 / «Калібр» / Х-59(69). Ще 16 ракет і 21 дрон влучили в 17 місцях.
- На Вінниччині через обстріл постраждала людина, у Хмельницькій області — троє. На Житомирщині відомо про жертву і постраждалого. Детальніше про наслідки атаки можна прочитати тут.
- Під час російської атаки на Україну в ніч проти 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли Польща збивала безпілотники, які порушили її повітряний простір.
- У країні закрили аеропорти, а влада назвала інцидент «актом агресії». В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що польські та союзні сили зафіксували десятки цілей за допомогою радарів — деякі з них могли становити загрозу. Частину БпЛА вдалося збити. Зараз шукають місця падіння дронів.