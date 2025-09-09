У США показали листівку з контуром оголеної жінки, яку Трамп начебто подарував Епштейну
- Світлана Кравченко
-
Getty Images / «Бабель»
Демократи в Палаті представників заявили, що знайшли «книгу привітань» до дня народження засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Вони опублікували зображення вітальної листівки з контуром оголеної жінки, яку начебто підписав президент США Дональд Трамп.
Про це повідомив Комітет Палати представників США з питань нагляду та підзвітності.
«Ми отримали листівку Трампа до дня народження Джеффрі Епштейна, якої, як казав президент, не існує. Трамп розповідає про «чудовий секрет», яким вони поділилися. Що він приховує? Оприлюдніть файли!» — йдеться в дописі законодавців.
Усередині контуру оголеної жінки — написаний від третьої особи текст, стилізований під уявну розмову Трампа й Епштейна. Підпис президента США розміщений під лінією стегон.
Раніше Трамп заперечував, що писав цю листівку, коли про її існування вперше повідомили журналісти The Wall Street Journal.
Ось що написано на листівці:
Голос за кадром:
«У житті має бути щось більше, ніж мати все», — починається записка.
Дональд: Так, є, але я не скажу тобі, що саме.
Джеффрі: І я не скажу, оскільки теж знаю, що саме.
Дональд: У нас є дещо спільне, Джеффрі.
Джеффрі: Так, якщо подумати.
Дональд: Загадки не старіють, ти помітив?
Джеффрі: Насправді, мені це було зрозуміло ще востаннє, коли я тебе бачив.
Дональд: Друг — це прекрасно. З днем народження — і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею.
Що передувало
За даними The Wall Street Journal, листівка з підписом Трампа була частиною іменинної книги для Епштейна у шкіряній обкладинці, де були привітання й від інших впливових людей.
У листівці було кілька рядків надрукованого тексту, обрамленого контуром оголеної жінки, намальованої, ймовірно, товстим маркером.
Демократи вимагають розслідувати стосунки Епштейна та Трампа. Залишається відкритим питання, чи фігурує імʼя Трампа в урядових матеріалах про Епштейна.
Після сварки з Дональдом Трампом на початку червня Ілон Маск опублікував допис в X, де написав, що Трамп фігурує в документах у справі Епштейна. Згодом він видалив цей пост.
Трамп та Епштейн були знайомі та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. В інтервʼю письменнику Майклу Вольфу 2017 року Епштейн навіть стверджував, що впродовж десятиліття був найближчим другом Дональда Трампа.
У 2019 році Трамп заявив, що він «не є шанувальником Епштейна» і «не розмовляв з ним 15 років». Він також сказав, що заборонив Епштейну відвідувати свої гольф-курорти на початку 2000-х.
Трамп 18 липня написав, що хоче попросити суд дозволу на оприлюднення свідчень великого журі у справі Епштейна. Водночас на початку місяця Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань дійшли висновку, що не мають доказів, що звинувачений у сексуальних злочинах іторгівлі людьми фінансист Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб, вів «список клієнтів» або був убитий.
Пізніше Дональд Трамп подав позов проти американської газети The Wall Street Journal, її власників і журналістів.