Рівень води в охолоджувальному ставку Запорізької АЕС наближається до критичної позначки

На тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції рівень води в охолоджувальному ставку знизився до 13,4 м і наближається до критичної позначки 12 м — якщо рівень води впаде нижче за цей показник, то системи охолодження перестануть працювати. Зараз усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і за нинішніх умов безпечно запустити хоча б один з них неможливо.

Про це сказав очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За його словами, заходи з ізоляції водоводу дають лише тимчасове полегшення, тому в довгостроковій перспективі потрібне рішення на кшталт будівництва насосної станції.

Гроссі також знову сказав, що на ЗАЕС порушені шість із семи ключових принципів ядерної безпеки.

Він наголосив, що безперервна військова активність, зокрема обстріли безпосередньо біля ЗАЕС, викликають серйозне занепокоєння і ще більше підвищують ризики.

Яка ситуація на ЗАЕС

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання, що становить серйозний ризик. Від початку окупації у 2022 році й до травня електростанція була підключена до двох ліній живлення, які зʼєднували її з українською енергосистемою.

Через російські обстріли одна з ліній періодично відключалася — ЗАЕС опинялася на межі блекауту, але фахівцям вдавалося відновити живлення. Проте з 7 травня цього року станція втратила підключення до останньої резервної лінії електропередач 330 кВ. Відтоді її живить одна лінія потужністю 750 кВ.

Раніше в «Енергоатомі» пояснювали, що до того, як росіяни окупували ЗАЕС, станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередачі й трьох ліній резерву. А за час окупації спільні зусилля «спеціалістів» «Росатому» і російського військового контингенту довели Запорізьку АЕС до останнього ступеня деградації.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції із запуском аварійних дизель-генераторів. Але їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунка до початку плавлення ядерного палива.