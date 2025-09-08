Сутичка з ТЦК під стадіоном у Вінниці: трьом учасницям протесту оголосили підозри

Новини

Трьом учасницям акції проти ТЦК біля стадіону «Локомотив» у Вінниці повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, 1 серпня цього року військовослужбовці міського центру комплектування доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку через ухилення від призову.

Серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися «забрати додому».

На свою підтримку жінки організували юрбу громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах.

«Через такі дії підозрюваних військовослужбовці Вінницького ТЦК не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки», — кажуть у прокуратурі.

Дії громадянок кваліфікували як підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Що передувало

Пізно ввечері 1 серпня у Вінниці сталась сутичка біля стадіону «Локомотив». Там зібрались місцеві жителі, вимагаючи відпустити мобілізованих чоловіків.

Місцеві медіа писали, що вранці того дня на стадіон привезли приблизно 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Увечері до об’єкта почали підходити їхні жінки та родичі. Згодом між цивільними і військовими стався конфлікт — громадяни виламали ворота стадіону і намагалися прорватися всередину.

У результаті затримали пʼятьох чоловіків, їм оголосили підозри й відправили під домашній арешт. Поліція почала розслідувати спробу захопити держустанову.