Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені корупціонерами гроші. Про яку суму йдеться
Автор:
- Світлана Кравченко
Дата:
-
В Україну вперше в історії вдалося повернути з-за кордону гроші, які були вкрадені внаслідок корупційної схеми. Йдеться про €3,3 мільйона (близько 163 млн грн).
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Гроші надійдуть до державного бюджету від французької компанії, яка фігурувала у справі щодо зловживань на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна».
Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.
Розслідування НАБУ і САП встановило, що «Поліграфкомбінат» закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-«прокладку», а колишній директор держпідприємства отримав за це хабар у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів документів.
Загалом у провадженні повідомили про підозру 8 фігурантам, зокрема екскерівнику держпідприємства.
- Національне антикорупційне бюро наполягає на необхідності створити незалежну експертну установу для того, щоб проводити експертні дослідження в справах НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це допоможе уникнути впливу на експертизи політичних посадовців, мінімізує ризики витоків інформації та корупцію в цій сфері.