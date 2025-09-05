Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні. Причина

Новини

Pixabay

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна не планує конфісковувати доходи із заморожених російських активів та передавати ці кошти на допомогу Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews.

З його слів, конфіскація російських активів з бельгійських банків поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг, а також принесе небезпеку Євросоюзу.

«Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи», — додав він.

Посадовець наголосив, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро. Крім того, Прево відмовився від альтернативного плану щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

Однак міністр пообіцяв, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України у межах «Коаліції охочих». Він не розкрив деталей, але зазначив, що Бельгія зможе постачити до України літаки та допомогти з розмінуванням.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.

4 вересня уряд Великої Британії спрямував £1 мільярд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.