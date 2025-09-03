Новини

Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей

Соня Бакун
Уряд Британії запровадив санкції проти росіян, які примусово депортують, індоктринують і мілітаризують українських дітей.

Про це зазначено в офіційній заяві британського уряду.

До санкційного переліку потрапило вісім людей і три організації, повʼязані з Росією, зокрема:

Росіяни примусово перемістили або депортували до Росії понад 19,5 тисячі українських дітей, з них 6 тисяч — переміщенні до таборів перевиховання.

Ба більше, на тимчасово окупованих територіях росіяни запровадили свою навчальну програму в школах і готують українських дітей до військової служби в російській армії.