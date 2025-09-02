Суд визнав, що Трамп незаконно ввів Нацгвардію в Лос-Анджелес. Порушив закон XIX століття

Новини

Getty Images / «Бабель»

Суд 2 вересня постановив, що президент США Дональд Трамп незаконно направив війська, щоб забезпечити виконання своєї імміграційної політики в Лос-Анджелесі. Таким чином суд підтримав посадовців штату, які стверджують, що ця операція порушує закон XIX століття, що забороняє американським військовим здійснювати правоохоронні заходи всередині країни.

Про це пише The Wall Street Journal.

У серпні федеральний суддя Чарльз Бреєр у Сан-Франциско провів триденний судовий розгляд заяви губернатора Гевіна Ньюсома, що сили, розгорнуті Трампом, порушили Закон про військові підрозділи. Це статут 1878 року, який обмежує використання американських збройних сил для забезпечення правопорядку всередині країни, окрім випадків, коли це дозволяє Конгрес.

Використання військових усередині країни було проблемою з моменту заснування країни. У Декларації незалежності серед претензій згадується розгортання королем Георгом III британських солдатів в американських колоніях. Але Закон про військові підрозділи сформульований нечітко, і Міністерство юстиції схильне тлумачити його обмеження досить вузько.

Коли протести проти війни у ​​Вʼєтнамі охопили Пентагон, Міністерство юстиції опублікувало внутрішні висновки. Там повідомлялося, що закон «не обмежує невідʼємних повноважень президента використовувати війська для захисту федеральної власності та федеральних функцій».

Адміністрація Трампа стверджує, що Каліфорнія не має юридичного права оскаржувати розгортання військ. У Міністерстві юстиції стверджують, шо війскові не здійснюють правоохоронної діяльності, оскількі лише захищають тих, хто цим займається.

«Коли Гвардія захищає агентів ICE, які займаються імміграційними правоохоронними діями, саме агенти ICE виконують федеральні імміграційні закони», — йдеться в повідомленні.

Каліфорнія стверджувала, що інструкції місії в Лос-Анджелесі порушують власні правила Пентагону, які зазначають, що військова підтримка правоохоронних органів не може включати «функції безпеки; контроль натовпу та дорожнього руху; а також експлуатацію, укомплектування або комплектування контрольно-пропускних пунктів». Представники штату наголошували, що принаймні двічі військовослужбовці затримували цивільних громадян, а війська встановлювали периметри в кількох місцях штату.