Південна Корея припиняє радіопропаганду в КНДР. Хочуть налагоджувати відносини

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони Південної Кореї 1 вересня повідомило, що зупиняє трансляції пропагандистської радіопрограми в Північній Кореї.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

«Міністерство оборони припинило трансляцію “Голосу свободи” в рамках зусиль щодо послаблення військової напруженості між Кореями», — йдеться у повідомленні міністерства для журналістів.

Це стало першим призупиненням радіопрограми за 15 років. Південна Корея відновила трансляцію у травні 2010 року після смертельної атаки Північної Кореї на південнокорейський військово-морський корвет «Чхонан».

Через радіопрограму транслювали K-pop та новини до Північної Кореї. Минулого року у ній зʼявилися повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії для війни проти України.

Зупинка радіомовлення — це черговий крок Сеулу на шляху до примирення. Обраний у червні президент Лі Чже Мьон пообіцяв відновити міжкорейські звʼязки та діалог із Пхеньяном.

Одразу після приходу до влади президент Південної Кореї наказав припинити трансляції з пропагандистських гучномовців біля кордону. У відповідь КНДР почала демонтаж своїх гучномовців на кордоні.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї у липні також призупинила всі свої багаторічні трансляції, спрямовані проти північнокорейського режиму.

Стосунки між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни так і не оголосили. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.

Відносини між Південною та Північною Кореєю погіршилися за президентства Юн Сок Йоля, який займав більш жорстку позицію щодо Пхеньяну.

Навесні та влітку 2024 року КНДР неодноразово відправляла в бік Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. Північна Корея називала свої дії акцією «око за око» — мовляв, зробили це у відповідь на листівки з закликом до повалення режиму, що їх активісти відправляли з території Південної Кореї також за допомогою повітряних куль.

Зрештою сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон 13 жовтня заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Згодом КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю, а потім заявила, що 1,4 мільйона північнокорейців уже готові до «священної війни».