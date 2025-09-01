Очільник Нацполіції: Вбивство Андрія Парубія не випадкове, є російський слід

Новини

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що вбивство ексголови Верховної Ради та нардепа Андрія Парубія 30 серпня — не випадковий злочин. Є російський слід.

За його словами, 30 серпня у Сихівському районі Львова підозрюваний замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику, зробив вісім пострілів.

А потім чоловік намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Що передувало

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного у вбивстві політика на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що вже є перші показання підозрюваного.