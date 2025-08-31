Опитування: Більшість українців готові до припинення вогню лише за умови гарантій безпеки

Новини

Getty Images / «Бабель»

Абсолютна більшість українців (75% опитаних) вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

На питання «Чи повинна Україна погодитись на припинення вогню?» 75% відповіли «Так, але лише за умови надання Україні гарантій безпеки від США та країн Європи».

Ще 19% українців вважають, що Україна не повинна погоджуватись за жодних умов. А 3% опитаних — що держава повинна погодитися на припинення вогню без будь-яких умов. Не змогли відповісти 3%.

Соцгрупа «Рейтинг»

Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

Соцгрупа «Рейтинг»

На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% громадян обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії в майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% — повернення територій.

Найбільше респондентів (60%) вважають, що Україна воює з Росією за майбутнє наших дітей, а 44% опитаних причиною називають свободу.

Опитування проводилося 21—23 серпня методом CATI серед 1 600 респондентів. Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний звʼязок).

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка не перевищує 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.