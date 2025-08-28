МЗС України викликало угорського посла, бо Угорщина заборонила вʼїзд командувачу Сил безпілотник систем

Новини

Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла, бо Угорщина заборонила вʼїзд командувачу Сил безпілотник систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді через українські атаки на нафтопровід «Дружба» цього місяця.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили вʼїзд до країни його предків», — зазначив Сибіга.

Він закликав Угорщину утримуватися від недружніх дій та долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою.

Що передувало

Угорщина заявляла, що через українські атаки на нафтогін «Дружба» Угорщина заборонила командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді вʼїзд у Шенгенську зону.

Шенгенська зона діє за принципом єдиної візової політики і спільної бази даних. Однак держава Шенгену може відмовитися застосовувати заборону, введену іншою державою, якщо вважає, що має на це серйозні підстави. У такому разі вона видає обмежену національну візу, яка діє лише на її території.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді й сказав, що якщо йому потрібен відпочинок і відновлення, його чекають у Польщі.

«Запхайте в дупу ваші санкції», — так Бровді зреагував на обмеження Угорщини. Він додав, що Угорщина, «маслаючи» за нафтопровід «Дружба», захищає не суверенітет своєї країни, а «власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною».