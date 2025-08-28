У Києві зросла кількість жертв. Під завалами ще може бути до 10 людей
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
У Києві до 19 зросла кількість жертв через російський удар в ніч проти 28 серпня.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
На місці атаки в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ще може бути до 10 людей.
- У ніч проти 28 серпня росіяни запустили по Україні майже 600 дронів та 31 ракету, серед них були «Кинджали» та «Іскандери». Дві ракети влучили в житловий будинок у Києві. У КМВА заявили про рекордні наслідки атаки — пошкодження фіксують у всіх районах міста в 33 місцях. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони, одне з влучань повністю знищило підʼїзд пʼятиповерхівки.
- Відомо, що серед загиблих четверо дітей. Ще 52 людини постраждали.
- Під час атаки постраждали офіси «Української правди», «Радіо Свобода», Європейського інвестиційного банку, місії ЄС і Британської ради.