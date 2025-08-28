Атаки на нафтопровід «Дружба»: Угорщина заборонила українському командиру вʼїзд у Шенгенську зону
- Олександр Булін
-
МАДЯР / Telegram
Угрощина заборонила вїзд до Шенгенської зони українському командиру, відповідальному за удар по нафтопроводу «Дружба» 21 серпня.
Про це в соціальних мережах написав очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.
«Це був напад на суверенітет Угорщини, який поставив під загрозу нашу енергетичну безпеку та майже змусив нас використовувати наші стратегічні резерви», — написав Сіярто.
Хоча Сіярто не назвав імені, ймовірно, йдеться про командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. Про те, що це саме Бровді, також пишуть угорські медіа.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вживатиме дзеркальних дій.
«Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росії [комбінована атака РФ по Києву в ніч проти 28 серпня]. Петере, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний розпад. Угорщина перебуває на неправильному боці історії», — написав Сибіга.
- Шенгенська зона діє за принципом єдиної візової політики і спільної бази даних. Якщо одна держава-учасниця заносить людину до списку людей, яким заборонено вʼїзд, ця заборона автоматично поширюється на всі країни Шенгену. Однак інша держава може відмовитися застосовувати заборону, якщо вважає, що має на це серйозні підстави. У такому разі вона видає обмежену національну візу, яка діє лише на її території.
- Атаки по нафтоперекачувальних станціях на нафтогоні «Дружба» почалися ще 13 серпня. У ніч проти 18 серпня Сили оборони України вдарили по ньому вдруге, а пізно ввечері 21 серпня — втретє.
- 20 серпня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що через удари припинилося постачання нафти до його країни. Він назвав атаку «обурливою і неприйнятною». Утім, того ж дня Єврокомісія заперечила скарги Будапешту про те, що удари по нафтопроводу «Дружба» впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.