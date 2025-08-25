Віцепремʼєру Чернишову продовжили термін обов’язків у справі про хабар

Новини

Вищий антикорупційний суд 25 серпня ще на два місяці продовжив термін дії покладених обовʼязків колишньому віцепремʼєр-міністру Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та хабарництві.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Зокрема, Чернишову продовжили такі обов’язки:

прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи;

не виїжджати без дозволу за межі України;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

здати закордонні паспорти.

Сам ексвіцепремʼєр заявив, що не проти продовження терміну дії процесуальних обовʼязків.

«На цьому етапі я не проти продовження обов’язків. Приховані автівки — це маячня. Щодо відряджень — вони офіційні й погоджені, не треба робити запити в інші країни і ганьбити нас. Я приймаю продовження обов’язків, щоб досліджували. Я не проти», — сказав Чернишов.

Що відомо про справу Чернишова

23 червня 2025 року віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Це стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Мінрегіонів, і ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б квартир, якби договори виконали. Однак ділянку заарештували за клопотанням НАБУ і САП.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, однак джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться, зокрема, про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).

За Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави частинами в різні дні його дружина, приватна фірма, створена у квітні 2025 року, і маркетингова директорка девелоперської групи компаній DIM Дарія Бедя. Після цього інвестор DIM Максим Кріппа ініціював службове розслідування проти Беді.

На початку липня ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності. Про це просили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.