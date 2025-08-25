Україна братиме участь у «Євробаченні-2026»
- Артемій Медведок
-
Eurovision / Instagram
Україна стане учасницею 70-го пісенного конкурсу «Євробачення».
Це підтверджує «Суспільне».
За словами голови української делегації Оксани Скибінської, участь у «Євробаченні-2026» — це можливість України продемонструвати неповторність її музичної ДНК.
Вона додала, що до ювілейного конкурсу український Нацвідбір готує кілька сюрпризів і про них почнуть розповідати вже незабаром.
Що відомо про «Євробачення-2026»
Ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення» у 2026 році відбудеться у столиці Австрії Відні.
Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.
Це вже втретє Відень прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося у 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею Merci Chérie у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й ювілейний конкурс.
Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею Wasted Love, конкурс знову повертається до столиці Австрії.
- «Євробачення-2025» пройшло у швейцарському місті Базель. Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat, посіла 9-те місце з результатом 218 балів.
- Після оголошення результатів «Євробачення-2025» премʼєр Іспанії Педро Санчес закликав відсторонити Ізраїль від подальшої участі в «Євробаченні» «подібно до того, як це зробили щодо РФ». Тоді у гранд-фіналі Ізраїль набрав найбільше балів від глядачів — 297 — та посів друге місце у конкурсі.