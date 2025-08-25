Норвегія хоче виділити $8,5 млрд Україні у 2026 році

Новини

Jonas Gahr Støre / Facebook

Норвегія планує виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році.

Про це повідомив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва.

«Сьогодні я оголосив, що підтримка України у 2025 році буде продовжена і у 2026 році. Це передбачає $8,45 мільярда. Я запропоную парламенту виділити цю суму», — зазначив він.

Говорячи про безпекові гарантії, він зазначив, що головною такою гарантією буде надати Україні серйозні оборонні спроможності.

«Зараз ідуть обговорення між партнерами та союзниками щодо безпекових гарантій, які були б певною мірою колективними. Але ключове це щоби США продовжували бути залученими в ці обговорення [...] Ці обговорення, які йдуть між дипломатами та військовими, ще не завершені, але Норвегія бере в них участь», — сказав він.

Стере додав, що Норвегія буде залучена до тренування українських військових, а також до захисту українського неба, передаючи засоби ППО.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою назвав три сфери, в яких Норвегія може допомогти Україні: системи ППО, захист берегової лінії та захист моря.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.