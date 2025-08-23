Welt: Китай готовий відправити миротворців в Україну, але за певних умов

Новини

Китай висловив готовність брати участь у миротворчих силах для України. Але лише на основі мандата Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомили європейські дипломати німецькій газеті Welt, посилаючись на джерела в китайському уряді.

У Брюсселі план Пекіну викликав змішані оцінки. З одного боку, залучення країн Глобального Півдня, таких як Китай, могло б підвищити прийнятність розгортання іноземних військ для контролю за миром.

З іншого боку, «існує також ризик, що Китай в Україні насамперед прагнутиме шпигувати і в разі конфлікту замість нейтральної позиції займе явно проросійську», сказав високопоставлений європейський дипломат.

Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різних причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН.

За даними медіа, очільник Кремля Володимир Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня називав Китай як одну з держав, що могла б надати безпекові гарантії Україні. Однак президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китаю серед майбутніх гарантів безпеки.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.