Румунія готова надати свої військові бази союзникам по НАТО в межах гарантій безпеки для України

Inquam Photos/Malina Norocea

Премʼєр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО для розміщення винищувачів F-35 може стати внеском його країни в досягнення тривалого миру в Україні.

Про це пишуть румунські видання Calea Europeana і Agerpres.

Боложана запитали про позицію уряду щодо прохання європейських лідерів до США перекинути винищувачі F-35 до Румунії в межах гарантій безпеки для України. Він нагадав, що його країна має чітку позицію: вона не відправлятиме війська на територію України.

Однак, враховуючи членство країни в НАТО, румунські військові бази, які вже сьогодні використовуються спільно румунськими і натовськими силами, переважно авіаційними, можуть надати військам НАТО, США та інших союзників.

«Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюється повітряне патрулювання, ведеться спостереження за ситуацією в Чорному морі, проводяться спільні військові навчання. Тож це може бути, скажімо, внеском Румунії в забезпечення сталого миру в Україні — надання наших військових баз союзникам по НАТО», — заявив румунський премʼєр.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

На зустрічі у Білому домі лідери також домовились, що координаційна група з американської сторони для підготовки зустрічі з росіянами буде складатися з держсекретаря Марко Рубіо, спецпредставника Стіва Віткоффа і віцепрезидента Джей Ді Венса.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в межах майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.