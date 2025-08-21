Президент Угорщини написав пост зі співчуттями через російський удар по Мукачеву. Пізніше він видалив згадку про Росію
- Автор:
- Артемій Медведок
- Дата:
-
Facebook / Dr. Sulyok Tamás
Президент Угорщини Тамаш Шуйок у дописі у фейсбуку висловив співчуття постраждалим внаслідок російської атаки на Мукачево. Проте менш ніж за годину він відредагував пост: замість «російського ракетного удару» у дописі тепер написано просто «ракетний удар».
Про це пише угорське видання Telex.
В історії редагувань у фейсбуку видно, що у початковій версії о 08:35 слово «російський» було, але вже о 09:33 його видалили.
Також у пості Шуйок написав, що якнайшвидше завершення російсько-українського конфлікту — у спільних інтересах усіх. «Сподіваюся, що воюючі сторони зможуть це усвідомити і завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям скоро покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю», — йдеться у його зверненні.
- У ніч проти 21 серпня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами — вибухи лунали у різних містах та регіонах. Під ударом були Дніпропетровщина, Запоріжжя, Львів та Мукачево, що на Закарпатті. У Львові одна людина загинула, ще троє — постраждали. У Запоріжжі атака пошкодила кілька обʼєктів промислової інфраструктури.
- У Мукачеві наразі відомо про 15 постраждалих. Два ракетні удари прийшлися по території американського підприємства, яке виробляло побутову техніку, зокрема кавомашини. Там виникла масштабна пожежа площею близько 7 тис. м².
- Загалом росіяни запустили 614 обʼєктів повітряного нападу — 40 ракет та 574 дрони. Українська ППО знешкодила 577 повітряних цілей. Ракети та дрони влучили в 11 місцях, ще в трьох упали уламки.