США вирішили доєднатися до гарантій безпеки для України лише після зустрічі Трампа і Зеленського

Новини

До зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня США не виявляли бажання доєднатися до країн, готових надати гарантії безпеки Україні. Проте після цього до списку таких держав додалися й інші світові лідери.

Про це заявив президент України на зустрічі з журналістами 20 серпня.

«Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України, і всієї Європи. Я за це дуже вдячний президенту Трампу», — сказав він.

За словами Зеленського, саме це було однією з найголовніших складностей, адже без координації гарантій безпеки для України Штатами деякі європейські колеги були невпевненими.

«Наприклад, одна країна Європи каже: «Ми готові зробити ось це». І є список того, що європейська країна готова зробити. А після цього списку йде «але», якщо буде, наприклад, присутність або координація США», — пояснив президент.

Він додав, що готовність команди Трампа долучитися до гарантій безпеки для України підштовхнула до такого кроку й інші країни. Зеленський навів у приклад Туреччину, яка після позитивних сигналів зі США заявляла, що готова забезпечувати безпеку в Чорному морі в партнерстві з кимось.

На питання, скільки країн наразі готові взяти участь в реалізації програми «boots on the ground», український президент сказав, що поки не знає. Однак, за його словами, в Коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки.

«Хтось може бути boots on the ground. Хтось готовий дати air defense. Хтось буде прикривати небо або робити деякий час патрулювання в небі, у відповідних літаках відповідної кількості. Хтось, я впевнений, буде готовий тільки до фінансування, тому що має нейтралітет або інший статус у своїй конституції», — додав Зеленський.

Водночас, за словами президента, серед країн, які готові надати гарантії безпеки Україні, немає Китаю, адже країна не допомогла зупинити війну від початку, але відкрила для Росії ринок дронів.

«Тут питання навіть не про військових, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого. Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти», — наголосив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg також повідомляли, що близько 10 країн готові направити свої сили в Україну як гарантію безпеки в рамках майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція готові відправити сотні своїх солдатів, яких розмістять в Україні, але подалі від фронту.

А Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.