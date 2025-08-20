Нідерланди відправлять засоби ППО в Польщу, щоб захистити західні поставки в Україну
- Олександр Булін
Армія Inform
Нідерланди відправлять у Польщу системи ППО, щоб захистити логістичний центр НАТО, де зосереджені західні військові поставки в Україну.
Про це в соціальних мережах написав міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
З 1 грудня 300 нідерландських військовослужбовців шість місяців нестимуть службу в Польщі. Patriot захищатимуть від балістичних ракет, NASAMS — від ракет меншої дальності, а інші системи будуть перехоплювати дрони.
Раніше Нідерланди оголосили, що восени розгорнуть у Польщі винищувачі F-35.
- Нідерланди відіграли важливу роль у поставках F-16 для України, ставши першою країною, яка їх передала. Про це стало відомо в жовтні 2023 року. У травні 2025 року Нідерланди відправили останню партію винищувачів F-16 для України.