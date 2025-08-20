Опитування: Понад половину американців вважають, що члени ООН повинні визнати палестинську державу

Новини

Понад половину американців — 58% — вважають, що всі країни-члени Організації Обʼєднаних Націй мають визнати Палестину як державу. Приблизно 33% респондентів з цим не погодилися, а 9% не відповіли.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Опитування проводили онлайн з 13 по 18 серпня. У ньому взяли участь 4 446 дорослих американців по всій території США.

Також 65% учасників опитування вважають, що США повинні допомогти людям, які стикаються з голодом у Газі. З цим не погоджуються 28% опитаних. Серед незгодних було 41% республіканців, прихильників президента Дональда Трампа.

Опитування також показало, що 59% американців вважають військову відповідь Ізраїлю на дії ХАМАС надмірною. 33% респондентів не погодилися з цим.

У подібному опитуванні Reuters/Ipsos у лютому 2024 року 53% респондентів вважали відповідь Ізраїлю надмірною, тоді як 42% — ні.

Опитування відбувалося на тлі сподівань, що Ізраїль і ХАМАС домовляться про припинення вогню, що б дало перерву в бойових діях, дозволило звільнити частину заручників і полегшити доставку гуманітарної допомоги.

Що відомо про Палестину

У 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн «Великої сімки» (G7) незалежності Палестини не визнала.

Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.

10 травня 2024 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що розширює права Палестини в організації та закликає Радбез схвально переглянути прохання країни стати 194-м членом ООН.

У 2024 році Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину як державу, сподіваючись, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС і Ізраїлем. У липні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнає Палестинську державу у вересні — на сесії Генасамблеї ООН. Трохи пізніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна теж визнає Палетину у вересні. А парламент Швейцарії відхилив пропозицію визнати Палестину як незалежну державу.

21 липня 27 західних країн, включно з Великою Британією, Францією, Австралією та Канадою, виступили з жорсткою спільною заявою щодо дій Ізраїлю та закликали негайно припинити війну. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «останні рятівні канали, які ще утримують людей [у Газі] при житті, руйнуються». Він додав, що гуманітарні зусилля зазнають перешкод і перебувають під загрозою.