Швейцарія готова провести зустріч лідерів України та РФ. Путіну обіцяють імунітет попри ордер МКС

Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна «більш ніж готова» до проведення саміту за участю Володимира Зеленського і Путіна. Очільнику Кремля обіцяють імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це пише агентство AFP.

Міністр пояснив, що Путіну дозволять приїхати у Женеву у рамках спеціально створеної торік процедури: швейцарський уряд вирішив не дотримуватися міжнародних ордерів на арешт, якщо обвинувачені прибули до країни на мирні переговори, а не для приватного візиту.

Кассіс додав, що він постійно підтверджував готовність організовувати такі зустрічі на території своєї країни під час контактів з російським колегою Сергієм Лавровим протягом останніх місяців.

Востаннє Путін відвідував Женеву у червні 2021 року. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Путіна звинувачують у незаконній депортації дітей з України. Де-юре для російського диктатора закриті 123 країни.