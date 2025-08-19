В Україну повернули тіла 1 000 загиблих. Серед них — військовополонені

Новини

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Удень 19 серпня в Україну з Росії повернули 1 000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед репатрійованих є 5 тіл українських військових, які загинули в російському полоні. Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі.

З-поміж повернених загиблих є також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом правоохоронці проведуть експертизи для ідентифікації тіл.