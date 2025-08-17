Новини

У Білому домі зробили низку заяв про перемовини з Україною та Росією

Олександр Булін
Jim Watson / Getty Images

В адміністрації президента США Дональда Трампа 17 серпня зробили низку заяв щодо перемовин з Україною та Росією.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтервʼю CNN заявив:

Державний секретар Марко Рубіо в інтервʼю NBC сказав:

Також президент Трамп написав у Truth Social про «великий прогрес стосовно Росії» та закликав слідкувати за оновленнями.