У Білому домі зробили низку заяв про перемовини з Україною та Росією

Jim Watson / Getty Images

В адміністрації президента США Дональда Трампа 17 серпня зробили низку заяв щодо перемовин з Україною та Росією.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтервʼю CNN заявив:

Трамп і Путін домовилися про «надійні гарантії безпеки», такі як «захист з боку Сполучених Штатів згідно зі статтею 5». Але вступ України до НАТО — це «червоний прапор» для Путіна.

Путін погодився «законодавчо закріпити» у потенційній мирній угоді, що Росія не матиме права заходити на жодну іншу територію ані в Україні, ані деінде в Європі.

Питання про обмін територій, які перебувають під контролем України, буде обговорюватися завтра на зустрічі Трампа і Зеленського.

«Москва пішла на поступки щодо пʼяти регіонів України [...] Поступки, на які погодилася Росія, полягають у тому, що вона не поглине всю Україну».

Державний секретар Марко Рубіо в інтервʼю NBC сказав:

Україні та Росії обом доведеться піти на поступки, щоб досягти мирної угоди.

США працюють над тим, щоб забезпечити гарантії безпеки для України — Росія повинна зрозуміти цю українську вимогу.

США не штовхають Україну до відмови від територій. Якщо буде мирна угода, то вона виглядатиме не так.

«Єдиний спосіб завершити цю війну — це змусити Росію погодитися на мирну угоду. Щойно ви запровадите нові санкції, ваша здатність привести їх до столу переговорів зменшена».

Також президент Трамп написав у Truth Social про «великий прогрес стосовно Росії» та закликав слідкувати за оновленнями.