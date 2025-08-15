Трамп і Путін зустрілися. Що відомо зараз

Новини

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін вже зустрілися в Алясці. Це перша їхня зустріч після того, як Дональд Трамп у січні вдруге став президентом США. Відтоді лідери мали лише телефонні розмови.

Спершу на місце прилетів Трамп, а трохи згодом — Путін. Очільнику Кремля, коли той виходив з літака, постелили червону доріжку.

При зустрічі лідери потиснули один одному руки — при цьому журналісти вигукували до Путіна, чи він перестане вбивати цивільних. Він ці питання, звісно, проігнорував.

Далі президент США та очільник Кремля сіли в одну автівку.

Незадовго до їхньої зустрічі NBC News з посиланням на посадовця Білого дому писало, що формат зустрічі змінився, а раніше запланована зустріч віч-на-віч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».

У переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який раніше декілька разів літав на перемовини до РФ.

Що передувало

Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.

CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.