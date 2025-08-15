NBC: Формат зустрічі Трампа і Путіна змінився. Лідери не зустрічатимуться вдвох

Новини

Формат зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна 15 серпня на Алясці змінився — лідери не зустрічатимуться вдвох.

Про це високопосадовець Білого дому повідомив NBC News, передає Sky News.

Раніше запланована зустріч віч-на-віч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі «три на три».

У переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який раніше декілька разів літав на перемовини до РФ.

Очікують, що Дональд Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня в штаті Аляска — літак президента США вже приземлився там.

Телеканал CNN з посиланням на високопосадовців адміністрації писав, що Рубіо не вважають м’яким до Росії, бо раніше він називав Путіна військовим злочинцем.

Що передувало

Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським — каже, що ця зустріч може відбутися швидко після його саміту з очільником Кремля. Проте якщо 15 серпня він не отримає потрібних відповідей, то тристороння зустріч не відбудеться.

CBS писало з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня. США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів.Сам очільник Кремля, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього немає відповідних умов.

The Wall Street Journal писала, що 6 серпня Путін представив адміністрації Трампа пропозицію про припинення вогню в Україні. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із Зеленським.

Європейські партнери та Україна 9 серпня відповіли зустрічною пропозицією на план Путіна. У ній йдеться про те, що до будь-яких інших кроків сторони мають досягти припинення вогню.

«Дарувати свою землю українці не будуть», — так президент Зеленський зреагував на анонс зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що в українській Конституції є чітка відповідь про території.